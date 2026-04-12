Domingüire No. 366: Zendaya

Debe haber más Zendayas y Zendayos en Maracaibo que en el resto del planeta; sin embargo, la portada de Domingüire de esta semana la engalana la Zendaya original, la estadounidense, protagonista de Euphoria, Challengers y de la película más reciente de Marvel, “Spiderman: Presidente deme una casa”.

Además, esta edición de la revista más candente de la prensa rosa venezolana llenará de vida y color tu fin de semana con chismes sobre ensaladas de frutas, Paw Patrol y de tus vecinos recién empatados.

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