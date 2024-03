Henri Falcón se propone como candidato para reconocer el triunfo de Maduro

La oposición tiene que inscribir a su candidato ante el CNE dentro de los próximos 13 días. María Corina Machado sigue inhabilitada y Manuel Rosales no para de inyectarse bótox en la cara, por lo que es necesario analizar cuidadosamente el próximo paso. Por esta razón, Henri Falcón, político opositor favorito de todos los chavistas, se propuso a sí mismo como posible candidato para reconocer, celebrar y lavarle los boxers a mano a Nicolás Maduro por su triunfo en las próximas elecciones presidenciales.

«Hay que ser prácticos, Venezuela necesita un candidato habilitado que esté dispuesto a aceptar la derrota, incluso antes de las elecciones, diría yo», explicó Falcón, mientras se tapaba el tatuaje de los ojos de Chávez que tiene en el hombro. «No quiero sonar parcializado, pero en caso de que María Corina finalmente no pudiese participar, creo que yo sería la mejor opción para reemplazarla. Es más, hasta traje mi currículum de 87 páginas con todas las elecciones que he perdido. Soy un tipo capaz, preparado, con la habilidad de aceptar cualquier resultado, dejarme el bigote como Maduro e incluso, gracias a Dios, incapaz de sentir vergüenza debido a un golpe que me di en la cabeza de chiquito. Es una condición médica que yo considero esencial para el cargo de candidato opositor. Además, lo haría gratis, yo no necesito dinero para la campaña, ¿para qué? Si igual vamos a perder. Te lo hago a cambio de 2 empanadas de queso y una enana», aseguró Falcón.