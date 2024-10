Maduro a punto de convertirse en el primer presidente en lograr hiperinflación en dos monedas diferentes

El principal responsable de que hayan montado una calle del hambre en La Orchila, Nicolás Maduro, está a punto de ser galardonado como el primer presidente que ha destruido tanto una economía que logró hiperinflación en 2 monedas distintas, el bolívar y el dólar, y casi una tercera si el Petro hubiera sido una moneda real.

Luego de proponer usar los billetes de su monopolio como el nuevo cono monetario, Maduro compartió su emoción por este nuevo logro de la agenda chavista: “Dos monedas escoñetadas, soy demasiado increíble, ¿verdac? Primero el bolívar que ahorita 2 bolos no valen ni 1 bolo, así de arrecho soy, y ahora el dólar que gracias a la conversión esa loca del BCV que dizque un dólar vale 2 bolos obligado entonces los comercios dispararon los precios, me compré 3 cajitas de chocolates en 5 mil dólares, gracias a Dios y a los sobrinos de Cilia puedo comprarlo, pero no sé cómo harán los maestros que cobran que si 3 yucas amargas y ahorita me toca bajarles el sueldo, ¿sino cómo importamos las nuevas camionetas para los ministros? Pero eso no es todo, una vez que termine de destruir el valor del dólar vamos a libra-esterlinar el país para acabar con esa moneda capitalista de los ingleses”, concluyó el alto mandatario antes de agregarle 80 ceros al dólar americano.