PoliBaruta prohíbe entrada a Las Mercedes al 99.99% de los venezolanos

La policía del municipio Baruta (PoliBaruta) cuerpo de seguridad que se encarga del mantenimiento del órden público apegado a los valores del Tercer Reich, anunció este lunes la puesta en marcha del operativo de seguridad “Las Mercedes Segura Sin Pelabolas” donde prohibirán la entrada a cualquier persona que no posea al menos $10.000 en efectivo o quienes no estén manejando una 4Runner 2026. Es decir, el 99.99% de los venezolanos que aún residen en el país.

Así lo indicó a la prensa Argenis Aponte, director de PoliBaruta, tras saludar a los medios presentes con el habitual Seig Heil: “La verdad es que aquí todos sabemos que nosotros queremos que Las Mercedes sea un municipio 100% libre de personas sin dinero, así de sencillo. Pero como no es suficiente con que no puedan consumir los tequeños trufados de $60 en cualquier local del sector para mantenerlos alejados, esta vez nos vimos obligados a iniciar este operativo de limpieza económica y social. Para acá no va a entrar nadie sospechoso de usar boxers Leopoldo, oliendo a Invictus, ni mucho menos con ropita de Traki o de Shein. Ciudadano que avistemos fumando Cónsul o Viceroy será expulsado de Las Mercedes en el acto, ya están advertidos. En este municipio no se acepta esa degradación social que los medios de comunicación golpista hacen llamar ‘pobreza’. Carro circulando con placa que veamos lo vamos a detener, al dueño lo vamos a devolver al lugar que pertenece”, concluyó Aponte, mientras se maquillaba para verse menos moreno.