Venezuela pide préstamo al FMI para entradas a concierto de Luis Miguel

Nicolás Maduro solicitó 999.999.999 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para costear las entradas más baratas al show de Luis Miguel el 12 de febrero del 2024 en el Estadio Monumental Simón Bolívar, Caracas. El FMI consideró seriamente la petición ya que privar a los ciudadanos de un concierto de Luis Miguel viola el Estatuto de Roma, y ha elogiado que por primera vez el gobierno de turno hace una petición seria a la entidad financiera.

Maduro, quien sin que nadie se lo pidiera se disfrazó de Luismi bronceado, se dirigió al FMI a través de un live en su teléfono de Fisher Price: “Señora Kristalina Fondo Monetario, me dirijo a usted esta vez no para insultarla, sino porque me contaron que tiene bastante dineros y dineras, y me gustaría que nos prestara un poquito nada más para algunas entradas al concierto de Luis Manuel, el de ‘cuando calienta el sol’. Yo sé que tenemos nuestras diferencias y que a veces le mando DMs de su foto con bigotes que yo mismo dibujo con arequipe, pero ayer me gasté las reservas de la nación en delivery y me dan miedo la desestabilización política que se pueda generar si nadie consigue sus entradas, porfis porfis porfis, le juro que le pagaré en Petros lo antes posible”, exclamó Maduro, presidente del club de fans de “Luis Manuel el de cuando calienta el sol” en Facebook.