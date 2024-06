Apple anuncia que iOS 18 tendrá funciones innovadoras que tampoco vas a usar porque el iPhone es para ver TikToks

La frutería y empresa de tecnología, Apple, anunció una actualización del sistema operativo de sus iPads, iPhones y vergatarios, iOS 18, que innova con inteligencia artificial entrenada para responder estupideces, una calculadora a la que le sacarías provecho si hubieras ido a clases de matemática y una app que hace queso blanco, sin embargo, los expertos aseguran que eso no importa porque en verdad los teléfonos solo se usan para ver videos y chatear.

Asimismo, una de las novedades más importantes de este nuevo sistema es la opción de paz mundial, la cuál nunca nadie ha usado ni usará porque cada vez que alguien agarra un iPhone termina viendo tik toks por 5 horas seguidas y se le olvida qué iba a hacer.



El presidente de la empresa, Tim Cook, también conocido por los amigos de su novia como Tim Cuck, explicó el motivo real de la actualización: “Ya la tecnología llegó a la cúspide, no hay más nada que hacer, solo le agregamos cosas a los dispositivos porque nos aburrimos de jugar ping pong y ver las 4 series de Apple TV+ todos los días, a ver si pagamos Amazon Prime aunque sea. La verdad es que nadie necesita tantas aplicaciones, la mayoría solo usamos el teléfono para chatear, ver el podcast de la Divaza, enviar memes y descargar porno, ah, y por el sentimiento de superioridad que da no tener un Android, aunque tengo que admitir que me la paso comprando Samsungs de los que se les dobla la pantalla porque son muy buenos para limpiarse el culo”, concluyó el empresario.