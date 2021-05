Cantv lanza plan Ayahuasca para que por lo menos tengas conexión espiritual

Ante la imposibilidad de ofrecer un servicio de más de 512kbps —y la falta de ganas de hacerlo— Cantv anunció esta tarde un nuevo plan que se sumará a su gama de 2 opciones de conectividad. Se trata del moderno plan “Ayahuasca”, con el que la empresa garantiza que tendrás una conexión espiritual con la pachamama y olvidarás que no tienes wifi desde hace 8 meses.

El recién nombrado presidente de la empresa estadal, Jesús Aldana, ofreció más detalles sobre el nuevo plan que te despega del plano terrenal: “Es lamentable que los y las venezolanos, venezolanos y venezolanes no puedan contar con un servicio más rápido que los conecte al internet, ojalá hubiese una institución o un mecanismo que se encargara de eso. Qué lástima que no exista. Bueno, en fin. Hoy nos enorgullece presentarle el país el nuevo plan Ayahuasca, un revolucionario servicio de Cantv que aunque no hará posible ver Netflix, Disney Plus o Pornhub pero hará posible conectarse con la cosmovisión amazónica y la madre tierra. Este plan tiene un precio que comienza desde los diez dólares —ustedes saquen esa cuenta en bolívares, ya ni sé en cuánto está— pero puede aumentar hasta los cincuenta, aproximadamente. ¿Por qué? Bueno, con este nuevo servicio podrán acceder mensualmente a una conexión veloz y directa con la naturaleza y que a su vez ofrecerá una iluminación espiritual que no se pueden imaginar. Puede que en el viaje de yagé puedan hacerse pupú, vomitar y tener una visión donde conoces a tu yo otra dimensión que votó por Chávez de derecha, pero estoy segurísimo que encontrarán una conexión mucho más profunda, lejos de las banalidades del día a día y Twitter”, comentó Aldana, quién ya está pensando en lanzar el próximo plan de Cantv llamado “rito de sapo bufo”.