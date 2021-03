Joven lleva su propio material al Saime para que le hagan el pasaporte

Dispuesta a reducir los altos costos del trámite y envío del pasaporte, Susana Cordura se presentó esta tarde en las oficinas del Saime de Los Ruices en Caracas con sus propios materiales para la realización del documento: hojas de papel holográfico, un exacto, una caja de creyones y el engrudo mágico de Art Attack.

Recién llegada de su vuelo Boston-Turquía-México-Corea del Norte-Caracas, Cordura fue directo a la oficina del Saime para resolver el trámite de la renovación de su pasaporte: “Aquí estoy finalmente, después de dar tanto tumbo por el mundo y de aguantarme una cola de 8 horas para entrar al Saime, ya veo que hay cosas que no cambian. Mira, te soy sincera, yo no iba a pagar esos 200 dólares por un pasaporte nuevo un coño ‘e madre, chico, ¡esa vaina es un exabrupto! Me da arrechera que sean tan abusadores, vale. El otro día me dijeron que el precio tan alto es por los materiales y los proveedores y el asunto y toda esa vaina. Ah, ¿así es la cosa? Pues vamos a saltarnos los recursos, vamos a saltarnos todo eso que dicen que hace la cosa costosa. Yo traje aquí todo lo necesario para hacer un pasaporte, hasta un secador de pelo para que se seque más rápido el librito ese del coño. ¿Qué me van a decir, ah? ¿Ah? Ah, eso pensé. ¡De aquí no salgo sin mis papeles!”, comentó Cordura, a quien no le pudieron hacer el pasaporte porque no llevó la mina del portaminas 0.85.