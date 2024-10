Miles de fanáticos de la Vinotinto cumplen su sueño de llenar Estadio Monumental para ver a Messi

El día de hoy el Monumental de Maturín se pintó completamente de vinotinto, repleto de miles y miles de venezolanos que asistieron al juego entre Argentina y Venezuela desde todos los rincones del país y Guarenas para apoyar a la selección nacional y, finalmente, cumplir su verdadero sueño de ver en vivo a Lionel Andrés Messi Cuccittini, el mejor jugador de la historia del fútbol.

Enviamos a nuestro pasante subpagado en triciclo hasta Maturín para cubrir este histórico evento, donde tomó las declaraciones David Alejandro Arteaga, quien viajó desde Yaracuy para ver a su ídolo: “Aquí estamos, papá, activos con la selección, hoy nos llevamos los tres puntos porque esta vez sí vamos a ir al mundial, lo que tenemos es corazón lleno de fe. Pero con todo el respeto para la vinotinto, yo no me calé 43 horas de viaje y 176 alcabalas para ver a Jhonder Cádiz o Bianneider Tamayo ¿estás claro? Yo vine a ver al verdadero amor de mi vida, el que me hizo enamorarme de la esférica, el culpable de que mi esposa me dejara, Lionel Andrés Messi. Verlo acariciar el balón con su pierna izquierda hace que valgan la pena todos los cuarticos en los que me metieron y todos los matraqueos que pagué para llegar acá. Obviamente voy a apoyar a la vinotinto durante el partido, pero si Messi mete gol no me va a quedar de otra que celebrarlo también porque al final uno es humano, ¿sabes? No un virgen pendiente dique de cultura futbolística”, explicó elocuentemente Arteaga, mientras llevaba puesta una franela de un tercio de la vinotinto, un tercio de Argentina y otro tercio de Italia, en honor a su nonna.