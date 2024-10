La asamblea chavista aprobó esta semana un acuerdo que insta a Nicolás Maduro a dejar las empanadas de queso manchego y a romper relaciones diplomáticas, comerciales, consulares y sexuales con el Reino de España, en busca de perjudicar a muchos venezolanos y a absolutamente ningún español.



El acuerdo pide al régimen de Maduro evaluar la expulsión del personal diplomático para que sea más complejo el papeleo para estudiar o trabajar en España, el cierre de empresas españolas para que los vuelos a España tomen 13 escalas más, y que la tienda Zara pase a llamarse Zaraileidy del Mar y solo venda chemises y pantalones tubito. El documento también hace hincapié en que las alcabalas pidan el seguro de responsabilidad civil de jamones serranos, paellas y tortillas, y en que disparen a matar a cualquiera que porte una camiseta del Real Madrid.



Jorge Rodríguez, presidente de la AN chavista y el club de sadomasoquismo Caracas, pateaba el podio mientras se dirigía al gobierno español: “Déjenme hacer el fraude en paz, yo no me meto cuando los árbitros de la liga le regalan penales al Barcelona por lástima. Miren que si no nos apoyan rompemos relaciones con España, a ver si les gusta a los madrileños no poder venir de vacaciones a bañarse con tobito en Cabimas, o cuando no puedan comprar chimó en Madrid porque prohibiremos la exportación. Se las van a ver duras cuando queramos llamarlos pero nuestros Movilnet no puedan llamar a Movistar, ¡aquí los que salen perdiendo son ustedes!” concluyó Rodríguez antes de ponerse un taparrabos para rechazar la herencia europea.