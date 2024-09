20th Century Fox anuncia el estreno de Alien Vs. El Tren de Aragua

El reconocido y galardonado estudio de cine 20th Century Fox, el cuál ha estado detrás de clásicos cinematográficos como El Náufrago, Día de la Independencia y Papita Maní Tostón: Reto Charallave, anunció que esta semana acaba de comenzar el rodaje de su próximo filme, Alien Vs. El Tren de Aragua, en la ciudad Houston, Texas.

Esta nueva entrega pretende no sólo revivir la franquicia de acción y suspenso, sino también añadir un elemento de terror nunca antes visto con la inclusión de la organización criminal. Así lo aseguró David Greenbaum, presidente del estudio: “El éxito en taquilla de Alien: Romulus sólo nos demuestra una cosa y es que a las audiencias les encantan los xenomorfos, el terror y meterse mano en el cine. ¿Qué más terrorífico que El Tren de Aragua? Hace dos décadas cuando hicimos Alien Vs. Predator fue revolucionario, pero ya nadie le tiene miedo a un predator. En cambio el Tren de Aragua se siente omnipresente, siempre acechando con su malandreo, un rival digno de un cazador supremo como lo es el xenomorfo. Por eso creemos que es la dirección correcta para el futuro de la franquicia”, confirmó Greenbaum, antes de anunciar su nuevo slasher, Jason vs Yeison.