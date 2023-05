¿Plan maestro?: Opositor le pide a Maduro que porfis se vaya

Carlos Prosperi, único dirigente de Acción Democrática que no usa pañales para la incontinencia y candidato a las primarias de lo que queda de la oposición, presentó su plan para terminar el mandato del chavismo el cual consiste en exigirle a Nicolás Maduro que se vaya “por favorcito, porfi, plis“ del poder. Afirmó además que este no es un tirano ni un dictador, sino un “presidente ilegítimo” que debe ser convencido con argumentos, fundamentos y dos toneladas de obleas con arequipe y salsa rosada.

Prosperi, quién aseguró que su propuesta política se basa en el “Gran Plan Porfavorcito Porfa Gordo de Pana Que Ay Porfaaaa”, que consiste en pedirle a Maduro que porfis devuelva el salario, la educación, la salud, la producción, la seguridad de los venezolanos, y eventualmente, si le provoca, el cargo: “Yo me comprometo con devolverle la libertad a Venezuela, no es como que no tengamos libertad en este momento, porque Maduro no es ningún dictador ni nada por el estilo, más bien es bastante misericordioso, bello y esbelto. Si su majestad el glorioso Dios del Bigote me permite tener más votos que él en las próximas elecciones presidenciales, haré todo lo posible para hacerlo escuchar la voz del pueblo que ha expresado su deseo democrático. Así le pediremos unidos que porfita se vaya de una vez por todas. Aunque no es que yo quiera que se vaya, porque me parece un excelente líder, pero tocar la puerta no es entrar, como decía mi abuelo cada vez que acosaba mujeres en la calle”, finalizó Prosperi, mientras iniciaba una oración para el líder supremo Nicolás Maduro.

Desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro respondió a las declaraciones de Prosperi y le agradeció por su apoyo. “Quiero felicitar al candidato Carlos Prosperi, que es un gran patriota. Él sabe que yo soy el único que puede garantizar la paz y la felicidad de este pueblo. Por eso le agradezco que me pida por favor que me vaya, porque así demuestra su respeto y su cariño por mí. Yo le digo que no se preocupe, que yo me voy a ir cuando se acabe el petróleo, cuando se acabe el arco minero, cuando se acabe el pollo en brasa del Solar del Este y cuando se acabe la Nutella. Le mando un abrazo fraterno y un beso en la frente. Y le digo que siga participando en las elecciones, que así se me hace más fácil ganarlas”.