Lacava nombra a Anuel alcalde de Puerto Cabello

El único gobernador que cobra su sueldo en bebidas energéticas, Rafael Lacava, nuevamente hizo avances para convertir Carabobo en el estado con más comas etílicos del país nombrando a Anuel, cantante e infiel profesional, como el nuevo Alcalde de Puerto Cabello, destituyendo así a Juan Carlos Betancourt, quien según Lacava “No logró subir el índice de matiné per cápita a los niveles deseados”.

El señor alcalde Anuel AA se puso su babero de oro sólido para no dañar los micrófonos durante su juramentación: “Uuuaaaah Chavez no se va, escuchenla lambebichos, yo soy el alcalde de Puelto Cabello. Como les decía, esto ahora se llama Puelto Chivirica, y aquí no vinimos a estudiar, ni trabajar ni nada de eso, puñeta, aquí se vino fue a ocultarnos de las 15 amantes que dejé embarazadas. Pero ya que estamos, voy a empezar con un pal de cambios bien cabrones, ¿saben ese montón de caminos sin asfaltar?, bueno, no los vamos a asfaltar pero voy a hacer una línea de tusi de mas o menos el mismo tamaño, ¡Viviremos y venceremos!”, concluyó el mejor trapero vivo si no se toma en cuenta a la mitad de los traperos vivos.