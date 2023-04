Esta última semana, se confirmó la ruptura después de 6 años de relación entre la empresaria, cantante, mejor amiga, psicóloga de toda una generación, Taylor Swift y el actor Joe Alwyn. Esta noticia conmovió a todos los swifties, pero sobre todo, tiene afectada a Ariana Pereira, una joven venezolana, que desde que se enteró decidió molestarse con su novio solo por “si acaso”.

Entrevistamos a la víctima de la situación, José Muñoz, quien aún no entiende qué está pasando; parte de su declaración fue: “No sé qué más hacer, le compré toda la discografía original de la muchacha llanera por Amazon, tuve que vender el Optra para darle eso como regalo de cumpleaños y como estamos cercanos a cumplir 6 años ella cree que nos va a pasar lo mismo, pero ya le expliqué que jamás nos pasaría lo mismo principalmente porque ni ella es Taylor ni yo soy Joe, además, vivimos en Maracay”.

Por otro lado, la victimaria, Ariana Pereira, también dio sus propias declaraciones: “Mira, yo no me creo nada de que esa relación terminó dique en buenos términos, solo me lo voy a creer cuando Taylor saque el nuevo albúm y no diga absolutamente nada negativo de él, mientras tanto él y todos los hombres, incluyendo mi novio, son mis enemigos #1”, finalizó Pereira mientras le pedía al novio que si la amaba de verdad le cantara la versión extendida de All Too Well.