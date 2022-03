Yunior Domínguez, funcionario asignado al punto de control de la avenida principal de Macaracuay, desmanteló este jueves a la organización asociada al narcotráfico “El Cártel de Guarenas” preguntándole “¿a qué se dedica?” al líder de la banda, quién no vio otra alternativa que confesar su culpabilidad como criminal ante la pericia del oficial.

Para entrevistar al oficial, enviamos a nuestro pasante subpagado disfrazado de una Big Cola de 60 litros: “Yo sabía que el procedimiento adquirido en la escuela de policía me iba a funcionar algún día. Por mi control de seguridad vial han pasado lo que te viene siendo profesionales como contadores, doctores y jugadores de Ultimate Frisbee, a esos obviamente me los llevé pa’l comando por sospecha de posesión de estupefacientes de tipo yerba o mafafa. El individuo detenido por la alcabala tenía la operación más grande de Loratadina en todo el este de Caracas y La Candelaria. Cuando se le aplicó la técnica de preguntarle por su profesión, comenzó a sudar frío y lo confesó todo. Esto me llevó a aplicarle la retención de su libertad y de su cartera, donde tenía más de una docena de billetes de 100 dólares como rehenes”, concluyó el funcionario Domínguez minutos antes de cobrarle 20 dólares a nuestro pasante por la entrevista.