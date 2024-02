La Federación Venezolana de Fútbol y Caimaneras (FVF) anunció esta mañana la convocatoria oficial de los Tiburones de la Guaira —actuales campeones de la LVBP, la Serie del Caribe y el Campeonato de Fondo Blanco de Cerveza— con la selección vinotinto para participar en la Copa América.

El director técnico de la selección y segundo argentino más amado en el país después de Messi, Fernando “Bocha” Batista, explicó la decisión: “Decidimos junto con la federación convocar a los muchachos de los Tiburones porque están en un excelente momento, no hay maldición que no logren romper, les voy a pedir ayuda con el amarre de mi esposa, pero ese es otro cuento. Estamos convencidos de que si el mundial fuera hoy mismo, nos ayudarían a levantar ese trofeo. Jugadores como Yasiel Puig nos van a dar mucha solidez en la defensa, partiéndole la cara a cualquier jugador que se le atraviese, y Ricardo Pinto nos va a dar unos córners imparables estoy seguro”, finalizó Batista, mientras le explicaba a Ronald Acuña que el balón no se agarra con las manos.