Godzilla es asesinado en enfrentamiento entre las FARC y GNB en Apure

Los enfrentamientos en Apure entre las FARC y los cuerpos de seguridad del Estado venezolano han dejado a decenas de venezolanos desplazados y afectados. Lamentablemente hoy nos toca informar que Godzilla ha sido una de las víctimas de estos combates, al haber perdido la vida por haber salido del río Apure justo en el lugar donde ocurría una confrontación entre las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Hablamos con el señor Adrián Campos, campesino apureño y testigo del asesinato de Godzilla por el fuego cruzado: «Mira, por aquí había como una lagartija gigante caminando, era como un iguanón, no sé cómo la gente sabía que se llamaba dizque Gorzila, yo no lo veía como un gorila pero bueno, cada quién con sus cosas, ¿no? Bueno, pero a diferencia de la GNB y la FARC, el bicho ese no andaba destruyendo nada nuestro. Creo que quería ponerle un parao al asunto. Yo le tenía fe al dinosaurio ese porque se veía bien grandote, bien indestructible. ¡Qué va! Esos monstruos –’toy hablando de los agentes, eh– no tuvieron nada de piedad. Eso era tiro y tiro y granada y granadina, ¡de todo! Hasta que cayó como un arbolito. ¡Qué vaina chico, lo voy a extrañar! Y eso que duró como 2 horas en ese enfrentamiento, pero de verdad que son unos animales. Lo masacraron. Lo bueno es que nos dio como para una semana de carne en vara; estaba un poquito dura, pero igual muchos de los que vivimos por aquí ya ni recordaban a qué sabe la carne, así que fue perfecto», concluyó Campos, quien hizo un llamado a King Kong para que no arriesgara su vida en Apure.