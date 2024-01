Florentino Pérez se aparece con mariachis afuera del apartamento de Mbappé

El presidente del Real Madrid y mandamás de los árbitros de La Liga, Florentino Pérez, irrumpió esta madrugada en el tranquilo barrio de Neuilly-sur-Seine, en París, con un grupo de mariachis que le dedicaron a la estrella del fútbol Kylian Mbappé la canción “Por Tu Maldito Amor”. El objetivo de Pérez era persuadir al joven francés de que se uniera al club blanco, ante la inminente renovación de su contrato con el Paris Saint-Germain.

Afortunadamente para nuestro equipo de redacción, que hoy no tenía mucho de qué escribir, algunos vecinos captaron con sus móviles el momento en que el dirigente madridista le suplicaba a Mbappé desde la calle: “¡Kylian, por favor! Mira cómo he venido hasta aquí para mimarte, mi Kiki. Te he traído unos mariachis solo para ti, mi príncipe hermoso. No renueves con ese equipo sin historia, vente al Real Madrid, ¡te lo imploro! ¿Qué quieres de mí? ¿Le pongo tu nombre al estadio? ¡Lo que tú quieras, mi Kiki! Ahora mismo vendo a Bellingham, a Kroos, a Modric, y busco un hueco para Ceballos, para darte todo ese dinero solo a ti, mi Kylian precioso. ¿Qué canción te canto? Dime lo que quieras y lo hago por ti, Kiki”, terminó Pérez, antes de entonar “Verano en París” de Jerry Di.