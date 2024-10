Maduro ordena adelantar el Mundial para que la gente se distraiga

Nicolás Maduro, la razón por las que las plastilinas tienen etiquetas que advierten no ingerir, anunció el acelerado inicio del Mundial de fútbol, para encubrir el resultado electoral del 28 de julio. En un intento por distraer la atención pública, ha urgido a las cadenas de televisión a retransmitir partidos del Mundial 2022.



“Ya se siente el fútbol en el aire, el Guaire huele a vestuario de estadio y tengo unos interiores Givova nuevecitos, por eso decreto que ya mismo comience el Mundial aquí en Venezuela. ¡Se adelanta el Mundial, compadres! También adelantaremos la Navidad del próximo año para tener el doble de hallacas y el Día del Árbol, por si acaso, para evitar que se corte más madera para la fabricación de papel para las actas del CNE. Pero eso no es todo, también quiero declarar que Edmundo González es un envidioso de marca mayor; no puede soportar que yo haya ganado con 600 billones de votos. No es mi problema que él no tuviera en su casa una máquina de votación con truco como la mía. Vayan a disfrutar los treintaidosavos de final, aunque les lanzo un spoiler, al final gana Messi”, concluyó Maduro, justo antes de solicitar una grúa para intentar ejecutar una espectacular chilena.