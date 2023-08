Descubren a Tarek El Aissami ocultándose del ojo público animando en Portada's

Tarek El Aissami, exministro de petróleo de Nicolás Maduro y el 2do Tareck más papeado del chavismo, ha estado bajo perfil desde que su círculo cercano fue acusado del desfalco de la nación a través de la trama PDVSA-Crypto, por lo que el político ha decidido esconderse en el único sitio donde jamás lo verían, como animador de televisión en el set del programa Portada’s.

Sin ningún disfraz, El Aissami se mostró ante las cámaras de Venevisión, muy seguro de que nadie lo encontraría: “Buenos días, mi gente bella, ¿o debería decir mi nadie bella?, porque aquí me siento seguro y en el anonimato. Es que esas acusaciones de corrupción a otra gente que estaba bajo mi mando me tienen mal. ¿Cómo es posible que hayan robado tanto? ¿en qué momento fue eso? Yo estaba muy ocupado haciendo mi trabajo honesto y debe ser que se me traspapelaron esos 3.000.000.000 dolaritos. Pero bueno, pa’ lante, en lo que se resuelva este malentendido volvemos al ruedo con algún ministerio en un área en la que sea experto, es decir: transporte, petróleo, electricidad o lo que Maduro vea que esté dando rial”, aseguró el jeque de Aragua antes de mandar a desaparecer a nuestro pasante subpagado del que no diremos que actualmente vive en un edificio amarillo en Las Delicias, Maracay y está vestido de azul.