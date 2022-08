Decretan a El Cafetal como Parque Nacional para proteger a la clase media en peligro de extinción

La Policía Nacional Bolivariana no deja que nadie se pase del margen de la ley, al menos que pague la colaboración correspondiente o grite muy duro: “¡Tú no sabes quién es mi padrino!”. Sin embargo, hay un grupo de villanos a los que no les perdonan ni los buenos días, unos asquerosos rateros que tienen sus celdas reservadas en todas las cárceles del país. Los 9 personajes que te presentamos a continuación tienen a todos los funcionarios siguiéndoles la pista, y no descansarán hasta encontrarlos, excepto los fines de semana, feriados y en las vacaciones de navidad.