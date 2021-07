Venezolana que probó ayahuasca para viajar sin pasaporte es retenida en cuartico astral

A veces, para el ser humano, montarse en un avión no es la única forma de viajar, también se puede hacer leyendo El Principito o usando drogas ancestrales de DMT natural, así fue el caso de Maritza Fernández, una caraqueña que al no tener pasaporte optó por una excursión extracorporal y terminó retenida en “el cuartico” de inmigración del Aeropuerto Internacional Astral de Fort Lauderdale por no poseer el documento legal de viaje.

Maritza, quién se encontraba en una pálida extrasensorial, ofreció declaraciones a nuestro pasante subpagado que logró hablar con ella gracias a su condición de materia: “El agente de inmigración me preguntó ‘¿cuánto tiempo me quería quedar?’, le respondí que quizás me quedaba un mes, que solo quería visitar el Walmart astral para comprar una bolsa de Reeses y llevarles a mis familiares de Venezuela y bueno, tu sabes visitar Disney astral para conocer a Mickey, Harry Potter y a Cthulhu que él está en el parque de Orlando. La verdad es que yo me quiero quedar para optar por el TPS y trabajar, pero no podía contarle eso y menos sin pasaporte ni ningún papel de LSD en mano. Y además eso no fue suficiente para el agente porque igual me dijo que me iban a regresar para que mi próximo viaje astral, sea en la sede del Saime astral, ahí como que la cita sale más rápido y no hay que pagarle a ningún gestor o chamán“, sentenció Maritza mientras era deportada a la Venezuela del plano ancestral donde El Koki también dispara todos los días hacia las urbanizaciones cercanas a La Cota 905.