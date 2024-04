Guacamaya pide asilo

Estados Unidos recibe cientos y miles de solicitantes de asilo político que cruzan sus fronteras todos los días, como es el caso de la Guacamaya, Pepito Linares, quien llegó a suelo estadounidense el día de ayer tras volar a través de toda la selva del Darién con tan sólo sus plumas, dos mudas de ropa y un AirFryer en busca del sueño americano y una vida libre de persecución política.

“Chamo es que me metí en un peo con la gente equivocada, ¿sabes? La vida me cambió en un abrir y cerrar de ojos, yo simplemente olí algo como fritura con salsa tártara y pegué el mordisco, ahora tengo que vivir con las consecuencias de ese accidente y me encuentro acá pidiendo asilo”, explicó Linares, quien hasta ahora había vivido una pacífica vida en Caracas alimentándose de las frutas que las sifrinas le dejaban en los balcones. “Si me hubiese quedado en Venezuela te aseguro me convierten en caldo de guacamaya, me meten dentro de una celda en el Helicoide o peor, me entregan a Richard, de nuevo. Así que nada, agarré mis perolitos y me vine volando por toda esa selva del Darién, esquivando tigres, halcones e instructores de gimnasio que intentaron secuestrarme en el camino, pero aquí estoy gracias a Dios, me estoy quedando con un primo mío que salió como extra en la película esa Río hace unos años, el ya tiene montado su negocito de verduras por acá y le vamos a echar bolas juntos”, concluyó Linares.