Moho crece en político opositor que tiene dos años prometiendo la salida de Maduro

Un extraño avistamiento fue denunciado hoy en Caracas por unos jóvenes que caminaban cerca de la Plaza Altamira. Los testigos aseguran haber visto a José Miguel Pozo, secretario regional de Inacción Democrática, totalmente cubierto en moho, presuntamente por sus años de inactividad; pues Pozo tiene 2 años repitiendo promesas falsas y vacías con respecto a la salida de Maduro del poder.

Silvia Tascoa, una de las personas que vio al político recubierto en hongos, nos ofreció sus comentarios: “Chamo, me dio asquito y lástima y arrechera a la vez. Fue todo un mix de emociones, pues. Al principio fue como que ‘wow, ¿ese no es ese pana que todos pensamos por un breve momento en el tiempo-espacio que era la esperanza de Venezuela y que iba a lograr sacar a esos bichos del gobierno pero que al final terminó siendo puro bla-bla-bla y probablemente se terminó metiendo unas lucas por parte de organizaciones no gubernamentales y desapareció?’ Y después fue como que ‘mira, sí’. La verdad no es una sorpresa que le haya crecido moho, lleva mucho tiempo ahí al aire esperando que algo pase, totalmente inactivo, y nadie le paró lo suficiente como para limpiarlo un poquito. ¡No me mires así, yo no lo voy a limpiar; ese carajo no hizo nada!”, dijo Tascoa, quien agradeció a Dios haber tenido una mascarilla puesta a la hora del mohoso avistamiento.