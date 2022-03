Preguntas y respuestas sobre el Día de la Mujer

¿De qué se trata este día? ¿Es solo una fecha comercial en donde puedes mandarle un video de Piolín a tu esposa/hija/hermana? ¿O va más allá? En este post respondemos algunas de las preguntas que te puedes estar haciendo.

¿Se celebra o se conmemora?

Se conmemora. No es como las mujeres se reúnan los 8 de marzo a tomarse unos mojitos de parchita y decir “uhhhh, que cool es ser mujer, divertido, veamos Sex and the City otra vez”. Es un día para recordar a todas esas mujeres que han luchado —y siguen luchando— para que el día de hoy la desigualdad no sea tan grande. Aunque si te caes a mojitos de parchita con tus amigas tampoco hay rollo.

¿Dónde están las feministas cuando ocurren atrocidades en el mundo?

Intentando tener una vida normal al igual que tú. Creer en igualdad de derechos para todos los géneros no las convierte en la Liga de la Justicia.

¿Por qué no hay un Día del Hombre?

De hecho sí existe, es el 19 de noviembre. Ese día puedes reunirte con tus compadres y compañeros del Club Corsa Tuning para tener fuertes y profundas discusiones sobre cuál es la mejor liga de frenos para tu “nave”.

¿Puedo mandarle un video de Chayanne a las mujeres en su día?

Chayanne siempre será bienvenido, pero solo si es sin camisa bañado en bronceador o salsa rosada.

¿Las mujeres quieren más derechos que los hombres?

Ni más, ni menos. La pelea es por tener los mismos derechos. No es una lucha por quitarte nada a ti. Deja la paranoia y borra Parler de tu teléfono.

¿Por qué me dejó mi ex?

No sé, Antonio, capaz porque desde que te bloqueó sigues pagando publicidades en El Chigüire Bipolar para comunicarte con ella.

¿Qué pasó el 8 de marzo de 1908?

El 8 de marzo de 1908 marcó la historia del trabajo y la lucha femenina: 129 mujeres murieron en un incendio provocado por su empleador en la fábrica Cotton, en Nueva York, Estados Unidos. Las mujeres presentes reclamaban con una protesta los mismos derechos que sus compañeros masculinos: el mismo sueldo por las mismas tareas y la reducción de la jornada laboral. Prefirió quemarlas que darles igualdad de derechos.