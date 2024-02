El Servicio Administrativo de Migración y Estilismo (SAIME), emitió una resolución esta semana exigiendo a los ciudadanos asistir fieles a su genotipo a las citas para sacar el pasaporte, la cédula o a comprar trajes de baño a las secretarias emprendedoras de la institución. Este nuevo reglamento obligó a la joven Rebeca Linares a quitarse la rinoplastia con la que ha vivido desde hace más de 5 años.

Luego de pedirle a Richard Linares que no le diera alpiste con proteína porque no era una guacamaya, Linares declaró sobre este radical cambio: “El SAIME me puso a elegir entre mi nariz o mi derecho a la identidad, y la nariz no me iba a sacar de Petare, así que le pedí a mi doctor de confianza, un pana veterinario, que me quitara la rinoplastia y me dejara mi nariz de 3 kilos con la que vine al mundo. Ya me había acostumbrado a salir a la calle sin una carretilla, pero mejor esto que perder mi derecho a la identidad. Al menos fue solo la rinoplastia, porque a los gemelos que iban después de mi los obligaron a coserse otra vez como cuando eran siameses”, concluyó la caraqueña mientra se soplaba la nariz con un edredón.