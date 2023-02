Leonardo Di Caprio, afamado actor de Hollywood y creador de la frase “¿Dónde están las carajitas?”, fue fotografiado esta semana acompañado de la que se rumora ser su nueva novia, Eden Polani, una modelo parisina de tan sólo 19 años. El medio de farándula venezolano “La Tramoya TV”, se hizo eco de unas fotos de la nueva pretendiente del actor cuando se emitió la famosa película Titanic.

Elshis Mozo Pérez, editor de La Tramoya TV, nos contó un poco más acerca de esta relación casi legal: “Si bien es cierto que se suele infantilizar a las mujeres mayores de edad que deciden andar con viejos pervertidos que les dan dinero, hay que tomar en cuenta que tal vez este no sea el caso. La realidad es que, aunque no está confirmado, hay rumores de que DiCaprio sufre de una fuerte alergia a las mujeres de su edad que podría ser incluso letal de existir contacto físico. ¿Alguna vez alguien lo ha visto con una mujer lo suficientemente mayor como para no seguir hablando del bachillerato como si hubiese sido ayer?”, concluyó Pérez, mientras rechazaba hacerle publicidad a Aran One porque qué pena.