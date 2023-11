Karol G confirma segunda fecha en Caracas para poder pagar guayoyo en Las Mercedes

La cantante colombiana Karol G, conocida por sus éxitos musicales y haber sido lo suficientemente valiente como para salir con Anuel, agotó la primera fecha del concierto Mañana Será Bonito en el Estadio Monumental de Caracas y ahora va por un segundo evento. Así lo confirmó en sus redes sociales la cantante, quien además pidió a sus fans que se apuraran a comprar las entradas porque necesita el dinero para poder pagar un guayoyo que se tomó en un local de Las Mercedes.

G se dirigió a sus más de 66 millones de “bichotas” en redes sociales para pedir ayuda: “Parce, ya lanzamos segunda fecha así que hay más entradas a la venta que las que se tapa Anuel con la pollina. Por favor cómprenlas rápido porque estoy atrapada aquí en Café Golden Coffee Bread&Coffee Café en Las Mercedes y no me puedo ir porque no tengo con qué pagar la cuenta. Es que justamente me desayuné unas empanaditas por acá cerca, y entre eso y los $20 millones que me cobró el parquero por no robarle la batería al carro ya se me fue todo el dinero del primer concierto, mor. Yo les prometo que esta vez no va a haber tantas colas, pero por favor ayuden a la bichota pues”, concluyó G, mientras el local le cobraba un impuesto adicional de $50 millones tras enterarse que pagaría con Zelle.