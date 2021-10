Policías duplican las alcabalas para reducir los casos de dólares en el país

A partir de hoy se incrementó el número de alcabalas en todo el territorio nacional, medida que fue tomada para reducir el aumento en el número de casos de dólares en todo el país. El subdirector de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), comisario Pérez Pérez Pérez José Segundo II, advirtió a la ciudadanía que el cuerpo que subdirige no descansará hasta lograr reducir el número de divisas extranjeras que circulan con impunidad por la vía pública, para hacer de este país “un lugar más tranquilo”.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta la alcabala de El Cafetal en un Ford KA rotulado con la cara de Anuel, para que lo detuvieran sí o sí y de esta manera poder lograr una entrevista. Luego de recibir un par de peinillazos y de aliviar sustancialmente su carga de billetes, nuestro pasante pudo dar inicio a la entrevista con Pérez Pérez Pérez: “Mire ciudadano pasante, yo le digo una cosa. Acá la gente se queja ‘no qué tal ustedes no protegen a nadie, ustedes son los malos’ y hoy eso se acaba, basta de que ensucien nuestros nombres y el buen nombre de este cuerpo policial, nosotros solo estamos haciendo el trabajo que corresponde. Por eso es que ya no dejaremos circular a ningún ciudadano que tenga más de $5 en el bolsillo. ¿Para qué? Estamos resguardando su seguridad, ni siquiera pedimos que nos agradezcan, nosotros sabemos que somos los héroes anónimos de este país, aunque nos traten como el Joker, ¿sí me entiende? El tipo ese que en la película se disfraza como una payasita Ni Fu Ni Fa y se vuelve loco, sin más nada que agregar viva la PNB en alta, en baja nunca porque no tenemos frenos en las patrullas, suéltale”, finalizó Pérez Pérez Pérez, mientras procedía a incautar el pote de Helados Efe adonde llevaba su almuerzo a nuestro pasante.