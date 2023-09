"No me vuelvo a ilusionar con la Vinotinto", dice chamo que ya se ilusionó otra vez

Wilfredo Martínez es un venezolano promedio que aseguró no volverse a ilusionar con la Vinotinto después de la decepción en la Copa América de 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021, pero especialmente luego de que la selección no logró clasificar al Mundial de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022. Sin embargo, justo antes del inicio de las eliminatorias al mundial 2026, ya se volvió a ilusionar.

“Yo creo que el punto más bajo fue cuando nos pusieron esas franelas Givova que están hechas como de tela de lycra, ahí sí de verdad que perdí toda la fé”, aseguró Martinez, quien tiene 27 franelas, obvio, de imitación. “Es que yo sé que en este país no hay inversión en el fútbol y así es muy difícil, pero coño después ves a los chamos ahí echándole bolas corriendo como unos troncos y se te pone chiquito el corazón, ¿sabes? O sea yo he apoyado a muchos equipos pues, en el Mundial de Sudáfrica le iba a España, en el de Brasil le fui a Alemania desde el principio, pero me dolió cuando perdió Messi, y en Qatar estaba modo Scaloneta a morir. Pero es que no hay nada como apoyar a tus mochos, ¿sabes? Aún cuando sé que nos van a meter ocho goles en el primer tiempo, hay como una pequeña esperanza, una disociación cognitiva según mi psicólogo, de que esta vez sí vamos a ganar y eventualmente clasificar al mundial”, concluyó Martínez, mientras se tatuaba el nuevo logo de la FVF en el pecho.