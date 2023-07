Albañil y niña se pelean por última entrada de Barbie

La nueva película de Barbie está causando furor entre niños y albañiles por igual, lo que ocasionó un enfrentamiento en el Sambil de lo que queda de Barquisimeto. Una niña de 8 años armada con una regla de Hello Kitty Orlando Herrera, un albañil de 46 años hediondo a cerveza, protagonizaron esta acalorada discusión por el privilegio de comprar la última entrada en preventa para el estreno del film.

Según Herrera, especializado en enyesados, reparación de fachadas y drenado de líquidos con altos grados de alcohol vía ingesta bucal, la niña se intentó colear cuando él había llegado primero a la fila: “Coño, yo trabajo todos los días desde las 5 de la madrugada hasta las 8 de la mañana y bebo con mis compadres de 8 a 3 de la mañana. Hoy que es mi único día libre lo aproveché para venir a comprar mi entradita para ver a mi superheroína favorita, la que me da fuerzas para salir adelante todas las mañanas ¿y va a venir esta carajita a colearse y quedarse con la última entrada?, no me parece. Cualquiera que conozca a un verdadero albañil sabe que la saga de Barbie es la que nos motiva cada día a trabajar para llevar el pan a la mesa y comprar nuestros bolsitos en el centro, no voy a permitir que una poser que juega con esas muñecas desde ayer se quede con mi vaina”, aseguró el fanático mientras el cine anunciaba que se cancelaba la preventa porque se fue la luz.