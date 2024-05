Drake involucra a Kendrick Lamar en trama PDVSA-cripto

El rapero canadiense Aubrey Graham, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como “Drake”, “Drizzy” o “The Old Green”, estrenó una nueva canción en donde niega acusaciones en su contra y aprovecha para responder a Kendrick Lamar, asegurando que, al igual que todos los que le caen mal a Tarek William Saab, está implicado en la trama de corrupción PDVSA-cripto.

“Mi nombre es Drake y vengo a decir, que no me gusta lo que de mí se dice por ahí. Que no se cantar, que no se rapear y que a los niños me encanta tocar”, fueron las barras con las que abrió el autor de Teenage Fever. “Oye Kendrick, enanito, yo sé que estás metido en la trama de PDVSA cripto. Eres un criminal como Chris Brown y te recuerdo que yo nunca besé a Millie Bobbie Brown. Devuélvele la plata al pueblo venezolano, porque sino te voy a romper el ano”, rezaba el canadiense en su canción titulada ”Kendrick Lamar 4F”.