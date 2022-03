Gobierno le pide a Estados Unidos un Starbucks de verdad para las negociaciones por petróleo

La reunión de una delegación diplomática estadounidense con representantes de Nicolás Maduro generó rumores sobre una posible negociación entre los gobiernos de ambos países, cuyas relaciones han estado rotas desde 2019. De acuerdo con fuentes extraoficiales, las conversaciones estarían girando alrededor del suministro de petróleo de Venezuela a Estados Unidos; las mismas fuentes aseguran que Maduro insistió con firmeza a los enviados de Washington que el requisito principal para que esto ocurra es que pongan un Starbucks de verdad en Las Mercedes.

“Así los quería ver, pidiendo cacao. Asking for cacao, míster. Le informo al señor Biden que nosotros somos 110% soberanos, así que si quieren que le demos la espalda a nuestro hermano Putin y que les mandemos nuestro petróleo, les exigimos un Starbucks, ¿verdac Cilita? ¡Yo sí tengo ganas de grabar mi tiptos (sic) allá en Las Mercedes! Que me disculpe Putin, pero en mi lugar yo sé que él haría lo mismo por un Starbucks”, aseguró el mandatario Nicolás Maduro, que mientras bloqueaba a Putin hasta en LinkedIn, agregó: “Sí, yo sé que le debo una plata y explicaciones a Vladimir, pero una necesidad es una necesidad, porque si no fuera necesidad no se llamara así. Mi necesidad es ese Starbucks. Además a Nicolasito le encanta y hace años que no toma porque me lo sancionaron, ojalá se logre algo con esa gente. Yo sé que son parte de la derecha oligarca yankee rica boliburguesa fezcocista, pero hay excepciones de excepciones”, finalizó Maduro mientras incluía entre sus requisitos un Disney para Tocorón.