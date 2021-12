Gobierno inhabilitará por número de cédula

El gobierno de Nicolás Maduro decidió esta semana inhabilitar a todo lo que parezca ser mínimamente opositor en el estado Barinas, empezando con el candidato por la gobernación en las últimas elecciones, Freddy Superlano; Aurora Silva —su esposa—, Luno Superlano —su Yorkshire— y hasta la mesita de noche de Freddy Superlano. Para evitar alguna posibilidad de un triunfo opositor en las elecciones que se realizarán el 9 de enero, por orden del Tribunal Supremo de Justicia, anunciaron que también empezarán a inhabilitar habitantes por terminal de cédula.

Enviamos a nuestro pasante subpagado —inhabilitado también— hasta Barinas; mientras era retenido en una alcabala logró conversar vía online con un ciudadano dueño de un kiosco, Ricardo Salazar, que también fue inhabilitado: “Ayer me llegó un mensaje y que yo no puedo ser candidato a la gobernación de Barinas; cuando yo ni siquiera estoy interesado en participar en unas elecciones que el chavismo ganó desde que existe Chávez. ¿Ah, a ti también te inhabilitaron? ¡Qué casualidad! Tu cédula termina en 1, ¿no? Sí, a mí también me agarró la inhabilitadera. Y yo me dedico es a verder bolibombas, mi pana. Me dijeron que los candidatos a la gobernación serán Jorge Arreaza y Jorge Arreaza con una máscara de opositor. Si es que no lo inhabilitan también”, finalizó Salazar mientras veía un flyer del nuevo reality que se producirá en Barinas, “Keeping up with the Chávez”.