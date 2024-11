Árbitro advierte con sacar tarjeta amarilla a Vinicius si le vuelve a pellizcar las tetillas

El árbitro y stripper de medio tiempo, Slavko Vincic, le advirtió duramente al jugador del Real Madrid, Vinicius Jr, que le sacaría tarjeta amarilla si volvía a pellizcarle las tetillas como queja a sus decisiones arbitrales. El encontronazo tomó lugar minutos después de que el jugador merengue le sacara el aire con una patada al referí por no pitar penalti tras recibir una falta cometida por el espíritu santo.

La fuerte discusión fue captada por las cámara del Bernabéu durante la –habitual– goleada del Milan a los merengues, donde se observó a Vincic recriminarle respetuosamente al brasileño: “Ay Vini, por favor ya, ¿sí? No me pellizques más porque tengo las tetillas irritadas, ¿okey? Última advertencia, no me hagas sacarte amarilla por juguetón, ¡compórtate! Mira que después me sacan en Real Madrid Televisión diciendo que me pagó Negreira, me envían 78 amenazas de muerte y me obligan a arbitrar partidos de la Liga Futve como castigo. En serio, compórtate. Vamos a hacer algo, tírate en el área y yo pito penal para que no pierdan tan feo, ¿te parece?, pero deja de escupirme en la cara, por favorcito”, le recriminó duramente el colegiado mientras Vinicius le hacía calzón chino al DT del equipo contrario.