Chama que usa ropa de segunda mano cree que no se nota

Para nadie es un secreto que la ropa de segunda mano ha ganado popularidad en los últimos años. Consumidoras como Ana Pérez aseguran que un gran porcentaje de su vestuario es usado previamente; ropa comprada a su mamá, a amigas o en páginas como ropademuerto.com. Lo que no sabe Ana es que todos sabemos que su ropa es de segunda mano, aunque ella insiste en decir que sus outfits “están como nuevos”.

“Casi no se nota que está usado pues, nadie puede darse cuenta. Si tiene un huequito yo le pongo una chapita encima y lo disimulo; si es muy grande digo que es un escote. Si tiene un estampado que dice ‘Mexico ‘86’ digo que es vintage. Total, ¿qué van a saber ustedes de moda? ¿Ah?” aseguró Pérez mientras se rociaba Glade frente al espejo. “Invito a todos a comprar prendas usadas y no estar usando Fast Fashion, porque eso hace que el ambiente se contamine. Sean mejores personas; además, eso les hará ahorrar mucha plata. Dejen de comprar en estas grandes corporaciones que solo contaminan el planeta con su compras diarias de ropa que seguramente dejarán de usar muy rápido”, finalizó Pérez quien todavía no entiende que en Venezuela el Fast Fashion aún no existe porque un interior puede durarte entre 10 y 30 años hábiles.