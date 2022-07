CONFIRMADO: Anuel anuncia que ni de vaina irá a Cojedes

Anuel AA viene más duro que una arepa vieja este 2022, y es que el puertoriqueño ya anunció las fechas de su gira y pidió a sus miles de fans en Cojedes que se preparen, porque “ni de vaina” piensa pisar San Carlos, ni ninguna otra localidad de ese estado de Venezuela, así que “lo mejor es que ahorren para viajar a verlo o se hagan fans de La Melodía Perfecta”, rezaba un comunicado del cantante de reggaeton.

Desde el pasado mes de febrero, se han corrido rumores de que el artista podría visitar Cojedes, sin embargo, Anuel y el sentido común indicaban lo contrario. A través de un live de Instagram el reconocido historiador, matemático y cantante dijo expresamente: “Bebesit… no no no peldón, chivirikaaaaaa” anunció Anuel, quien no sabe que sus entradas en verdad se venden por 50 dólares o gratis porque la productora está haciendo unos negocios raros.