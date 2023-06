8 Spider-Mans que no viste en Spider-Man: Across The Spider-Verse

La más reciente película de Sony y Marvel, Spider-Man: Across The Spider-Verse presentó varios universos donde la audiencia pudo conocer a los diferentes héroes arácnidos que existen en los cómics. Hoy te vamos a presentar 8 variaciones de tu vecino amigable que lamentablemente no pudieron hacer su aparición en la gran pantalla debido a falta de visa, pasaje, o simplemente les negaron el parole humanitario.

Spider-Paco: La historia de este trepamuros es que fue mordido por un zamuro radioactivo, se desplaza en escoba y combate criminales pero solo los que van en la camioneta del papá y tienen el RCV vencido.

Spider-Paco en horario laboral

Spider-Maturín: Sus poderes son inútiles porque no tiene de donde columpiarse.

Foto sacada de su propio Instagram

Spider-Nacho: El arácnido mujeriego usa sus poderes para proteger a Maracaibo y luchar contra la monogamia.

Después de tomar la foto embarazó a otra mujer

Chiguire-Man: Mordido por un chigüire radioactivo, este Peter Parker obtuvo el poder de bañarse en una piscina, comer grama y básicamente no hacer un coño, sin embargo es demasiado adorable.

Míralo que bello

Spider-Maracucho: Este héroe acaparador de triglicéridos lucha contra la dieta expulsando salsa tártara de sus muñecas y activa su sentido arácnido para predecir cuándo se va a ir la luz.

Spider-Maracucho

Spider-Manuel Rosales: Según los cómics, la premisa de esta variación del Hombre Araña es que fue mordido por un Henry Falcón radioactivo y ahora tiene la habilidad de balancearse entre ambos lados de la talanquera.

Foto tomada segundos antes de un nuevo salto de talanquera

Spider-Mano de Obra: Frisando un laboratorio de OsCorp, este albañil fue mordido por una araña radioactiva, ahora usa sus poderes para bajar mangos de las matas y encaramarse en las construcciones con facilidad.

Spider-Mano de Obra junto a sus compañeros

Spider-Mal De Chagas: La historia más triste de Spidey, muere en las manos de su esposa Mary-Jane Fernández en un ambulatorio de Bolívar a causa de la picadura de un chipo. El pinchazo no le dio poderes, pero tampoco la erradicación de esta enfermedad a nivel mundial pudo salvarlo.