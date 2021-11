Candidatura de oposición en Miranda se definirá en Caso Cerrado

Tras varios encuentros políticos, tiradera de puntas en Twitter y hasta canciones de rap dedicadas, los candidatos opositores a la Gobernación de Miranda, Carlos Ocariz y David Uzcátegui, decidieron resolver sus diferencias llevando su situación a la corte más justa de todo el continente: el programa de televisión “Caso Cerrado” dirigido por la doctora Ana María Polo.

Mientras nuestro pasante subpagado esperaba su turno para presentar el caso de nuestra negativa de firmar la carta de pasantía ante la doctora Polo, pudo escuchar como Uzcátegui se sorprendió al darse cuenta que el nombre de la doctora Polo no es “Doctora”, mientras tanto Ocariz hacía ejercicios de voz para que se le entendiera algo al hablar. Uzcátegui fue quien primero expuso sus alegatos: “Buenas tardes. Primero que nada, me dirijo a mi comunidad de Miranda, quiero dejar en claro, señora Doctora, que este señor que está a mi lado me quitó a mi hijo. Perdón, sé que esto es sobre la Gobernación y no sobre mi hijo, es que ayer me vi un maratón de Caso Cerrado y siento que me metí en el papel. Como les decía, vengo a luchar por la gobernación de Miranda, este señor que me acompaña no es digno de nada”, finalizó Uzcátegui, a lo que Ocariz respondió: “grgahhagtta jghaghgbljlagakj klahghgjhbc.ñpojnc jkqhqguyxvblao”. Tuvimos que revisar el guion para lograr entender lo que Ocariz quiso decir, que era lo siguiente: “¿Qué vas a saber tú de gobernación ni que nada? ¡Incompetente, no has asfaltado ni una calle! Yo tampoco, pero lo haré eventualmente. Al menos yo SÍ puse un ojo de gato en Altamira, que se despegó al día siguiente ya no es mi culpa”.