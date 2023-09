ÚLTIMA HORA: Se descubre que tu fuiste el único güevón que no robó plata de PDVSA

Una reciente investigación sobre el entramado de corrupción “PDVSA-Cripto» reveló esta semana que desaparecieron fondos de la estatal petrolera estimados entre 8.4 millones de dólares y 13.3 millones. Según informaciones, el trabajo de investigación descubrió que, en efecto, tú fuiste el único güevón que no robó ni un bolívar de PDVSA. Sí, tú, el que está leyendo esta nota, sí, no te hagas el loco que es contigo, pajúo. ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste dormido? Jajajaja, que gafo.

¿Qué pasó papá? ¿Te la diste del muy honesto? Ay vale, tú como que te creíste ese cuento de que Venezuela se arregló, aquí la gente le estaba era echándole jabón a esos dólares, compadre. Aquí todo el mundo agarró plata mal habida, manito. Si tu ves por ahí, hay par de influencers cogiéndole rial a Ven App para que después el gobierno rastree a la gente con su tecnología china. Sin embargo, esos son apenas la punta del iceberg hablándote claro, si tú pasas por Las Mercedes te vas a dar cuenta que ahí hubo rial pa’l alcalde, pa’l constructor, pa’l que ponía los sellos, menos para los obreros, porque bueno, en este país a quién le importa los obreros. Es más, ¿tú crees que la abuela tuya vive sólo de la pensión? ¿O que las mantienen entre tus tíos? Pura platica de PDVSA, papá. Ese anexo que construyó el primo tuyo en casa de la suegra no se pagó con ese sueldo de vigilante, para que sepas. puros verdes que venían de lugares que uno no sabe. Aunque la verdad, todo esto es mentira, tu no fuiste el único güevón que no se enchufó, nosotros tampoco, ni nuestro pasante, ni los profesores, ni el 98% del país, y la prueba irrefutable de eso es que ahorita por nuestra cabeza no nos está pasando ni la mínima posibilidad de montar una cancha de pádel en cualquier terreno que esté pagando.