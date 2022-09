Luego del concierto de Wisin y Yandel en el estacionamiento del Poliedro de Caracas, el telonero, político y equino, el Potro Álvarez, emitió un comunicado para sus seguidores preguntando por la canción “FUERAAAAA” que tanto se la piden cuando se colea en tarimas a cantar, y aclaró que él no tiene ninguna pieza sonora que se llame así, pero que ya está trabajando en una.

El Potro, a través de un live en la plataforma Patria aseguro: “A mis millones de fans en toda Venezuela les quiero hacer una pregunta: ¿a qué canción se refieren cuando me gritan ‘fuera’ en los conciertos?, yo no tengo ninguna que se llame así en mi discografía pero ya estoy trabajando en una, de hecho son varias porque también me han pedido ‘Bájate, por enchufados como tú mi mamá no recibió su tratamiento del cáncer, maldito’ y un éxito que se viene con todo llamado ‘Puestos para robar de las arcas de la nación ft. Sixto Rein’ en todas las plataformas de audio menos Spotify, Apple Music y Deezer”, sentenció Álvarez antes de ir a una rifa de cargos públicos en Miraflores.