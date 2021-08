Presentador de TVES manda a callar a invitado que negó que Chávez dio a luz a Simón Bolívar

Este jueves Alberto Fuentes, presentador, productor, coproductor, guionista, director, maquillador y camarógrafo del programa “Amamantando en Revolución”, transmitido por TVES, mandó a callar a José Blanco, uno de sus invitados, luego de que este asegurara que Chavez no dio a luz a Simón Bolívar.

“No sé para qué lo invité, me pudo haber metido problemas, yo sé que es imposible que un hombre dé a luz a un bebé, pero mi presidente no era un hombre, ¡Era MÁS que un hombre! Él es la representación perfecta de que se puede dar a luz a un bebé con patillas”, fueron algunas palabras con las que Fuentes refutó categóricamente a la posición de su invitado. “Yo le di una lista de cosas que SÍ se pueden decir al aire, que son 3 palabras específicas; ‘Chávez’, ‘te’, ‘amo’; antes teníamos una lista de cosas que no se pueden decir al aire, pero tuvimos que retirarla porque eran dos enciclopedias de 5.000 páginas cada una, decidimos hacerlo más práctico para los invitados”, finalizó Fuentes, mientras le aseguraba a su audiencia que Chávez amamantó a Simón Bolívar con la verruga que tenía en la frente.

Por su parte Blanco logró darle su opinión sobre lo ocurrido a nuestro pasante subpagado, mientras éste le quitaba el micrófono, ejerciendo su trabajo subpagado número 6257. “Mira, mi pana, yo soy chavista, revolucionario, bolivariano, eso que no lo dude nadie, a pesar de que me sacaron del estudio por la fuerza. Pero dije lo que dije no porque no crea que el Gigante pudiera haber dado a luz al Libertador, no; solo porque históricamente es imposible. Chávez nació unos cuantos años después, creo que 15, si mi matemática no me falla. Pero bueno, si eso es lo que él cree, no soy yo quién para sacarlo de su error” aseguró Blanco, segundos antes que se lo llevara el SEBIN para “terminar de quitarle el maquillaje”.