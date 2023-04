A falta de políticos de oposición libres, gobierno se empieza a meter preso a sí mismo

Para nadie es secreto que ya no quedan políticos de oposición libres o que no estén en la nómina del PSUV. Esta situación ha afectado fuertemente la detención de políticos opositores, el tercer pasatiempo favorito de Maduro, después de grabar TikToks con Cilia y dormir hasta las 5 de la tarde. Por esta razón y para subir los ánimos, el presidente de Venezuela retomó esta hermosa tradición metiendo preso a sus mismos integrantes, actuando sorprendidos ante los actos de corrupción imputados.

En cadena nacional de radio, televisión y TikTok, el máximo mandatario nacional aseguró: “Compatriotas y compatriotos, quiero decirle a todo el pueblo de Venezuela que estas detenciones a los corructos (sic) que se estaban robando el dinero del pueblo bolivariano y haciendo orgías en el Country sin invitarme no van a parar pronto, ¿ah?. Ya no tenemos opositores para meter en el Helicoide y no podemos dejar que esas celdas se queden vacías tanto tiempo. Pero no se preocupen, tampoco los vamos a tratar tan mal como a Leopoldo, que lo tuvimos como 2 años usando la misma franelilla y los mismos boxer rotos. Por eso les estamos dando estas hermosas bragas Balenciaga que compramos usando sus tarjetas del Bicentenario. Ya van a ver que nos vamos a divertir, más tarde los visito por allá para jugar a ponle la cola al corrupto”, concluyó Maduro, mientras se emocionaba porque le donaron 7 rosas a través del live en TikTok.