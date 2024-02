El Papa confirma que Cristo vino por segunda vez en forma de Taylor Swift

Jorge Mario Bergoglio, el máximo representante en la tierra de la Iglesia católica y persona agregada a los «close friends» de Maduro, se subió al balcón de la Basílica de San Pedro para anunciar ante millones de creyentes que la segunda venida de Cristo a la tierra ha sido consumada, pero esta vez en forma de Taylor Swift.

El sumo pontífice, quien lleva años ignorando temas polémicos como la situación actual de Venezuela o por qué el Niño Jesús trabaja entregando regalos el día de su cumpleaños, se pronunció ante sus peregrinos que lo escuchaban desde la plaza icónica de la Santa Sede: «Cristo volvió a la tierra, no volvió en forma de hombre, no volvió en forma de Chayanne, ni mucho menos en forma de Messi, volvió a la tierra en forma de una personalidad del pop que cada tanto nos bendice con nuevas eras en su música. Nuestra creadora, Taylor Swift ha bajado de los cielos para convertir canciones viejas en canciones regrabadas, multiplicar los Grammy y duplicar el dinero con canciones sobre despecho y desamor que hacen que multitudes lloren al unísono. Tomémonos un segundo para orar en nombre de nuestra salvadora: Taylor nuestra, que estás con nosotros, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu Folklore; hágase tu Reputation, así en la tierra como en los conciertos. Danos hoy nuestro Fearless de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los fanáticos de Kanye; no nos dejes caer en el vallenato y líbranos del mal, amén», finalizó el Papa, minutos antes de encomendarse en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de Tay Tay.