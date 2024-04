El reconocido rapero canadiense Drake, quien empezó su carrera como actor en las series “Degrassi” y “Somos Tu y Yo: Vancouver”, sorprendió a sus seguidores la noche de ayer al ser visto salir de la arepera “Yaracuyanos Grill&Fries” de la ciudad de Nueva York, luciendo la camisa de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. El motivo detrás de este inusual outfit sería demostrar solidaridad a su ídolo y gran inspiración, Leito Oficial, quien actualmente se encuentra detenido por las autoridades.

“Leito, te mandamos mucha fuerza, cuando salgas de prisión, tú sabes que la vuelta es aquí en Vancouver, ¿capisci? La gente te critica pero no sabe lo mucho que has ayudado a las personas con tus videos a lo largo de los años. Todas estas cadenas, relojes y todos mis Bentleys no los compré por la música, ¿ustedes creen que Spotify paga? Los compré siguiendo los consejos de Leito, la vuelta es pedir dinero en los semáforos, ¿capisci? Además la mansión ni siquiera es mía, la tengo invadida porque esa es la vuelta, de aquí no me van a sacar porque la ley me protege, eso me lo enseñó Leito”, explicó el rapero demostrando una vez más por qué Rihanna lo rebotó.