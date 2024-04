Corpoelec pone luz en todo el país 10 minutos para que puedas leer la multa que te pusieron

La estatal Corpoelec, encargada de bajar y subir los breakers de luz 12 veces por hora a lo largo y ancho de Venezuela, hoy tuvo un gesto de generosidad con todos los venezolanos, ya que le dieron 10 minutos de energía eléctrica a todo el país para que sus usuarios pudiera leer la multa que les enviaron por no tener electricidad para pagar el recibo de la electricidad.

José Luis Betancourt, presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, ofreció detalles de esta nueva modalidad de robo: “Me dirijo a todo el país para informarles que ya deberían tener electricidad en sus casas para que me paguen la factura de la luz, yo sé que no tuvieron electricidad casi todo el mes, pero recuerden que no pagan por el servicio eléctrico, sino para mantener la esperanza viva de que en algún momento este llegue. Al final cuando conectas con tu luz interior no hace falta luz en la casa, lo de tener un país funcional son solo pretensiones fascistas, neo-opositoras, antichavistas, neoantichavistas, porque el hombre nuevo de la patria de Bolívar y Winston no necesita electricidad para darnos dinero por la electricidad, así que me hacen el favor y pagan ya mismo la multa que les mandé, miren que los bolichicos quieren un nuevo jet Cartier y tengo que pasarles la plata”, concluyó Betancourt quien también se envió la multa a sí mismo porque nadie en Corpoelec sabe manejar el sistema.