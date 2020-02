Fantasma de Chávez aparece para felicitar a Maduro por mantener su legado

Un misterioso evento ocurrió durante el acto del aniversario del golpe de estado del 4 de febrero de 1992 cuando el fantasma de Hugo Chávez interrumpió la cadena de radio y televisión perpetua de Nicolás Maduro para felicitarlo por honrar su legado de ser un presidente que se mantiene en el poder a toda costa.

«¿Lo de la dolarización prácticamente igual a la de los amigos de Cuba? ¡No, chico! Lo que no me dio fue tiempo» -El Fantasma de Chávez

El fantasma de Chávez, quien “por ahora” sigue sin poder entrar al cielo, felicitó a Maduro por sus excelentes oficios en la tarea de ser un dictador en Venezuela. “¿Cómo están, camaradas? Qué alegría estar aquí de visita. La gente en el más allá me dice: ‘Chávez, te equivocaste al poner a Maduro’, ‘Chávez, condenaste a tu país, ‘Chávez, come más ligero antes de dormir’, lo que ellos no saben es que Maduro fue la mejor decisión que pude tomar, hermano. Todo el mundo cree que Nicolás está dañando mi legado, cuando no, todo lo contrario. Maduro está haciendo justo lo que Chávez hubiera hecho: crear un sistema económico sin sentido donde salen ganando los amigos de la Revolución, poner una arepera como presidente del Banco Central y gas del bueno y cárcel a los que no entren en cintura o quieran sacar al pueblo del poder ¿Qué no hubiera hecho yo? ¿Lo de la dolarización prácticamente igual a la de los amigos de Cuba? ¡No, chico! Lo que no me dio fue tiempo”, afirmaba un translúcido fantasma de Chávez mientras preguntaba dónde le escondieron a su Elías Jaua.

Chávez sin poder conseguir su cereal favorito: Camarada Crunch

“La verdad es que Maduro lo hizo de maravilla. Dejó que todo el mundo pensara que era un bobo, un burro que no sabe multiplicar la tabla del dos y que habla con pajaritos, para dejar que todo se fuera al garete y hacer que todos sus amigos y familiares tomaran las empresas expropiadas y la pusieran a producir. ¿Qué mejor legado que ese? ¡Orgulloso es lo que estoy! Y ni hablar de los presos políticos. Ahí Nicolás hasta superó al maestro ¿verdad, Rafael Ramírez? ¿Dónde está Rafa? No importa. También estuve paseando por Caracas y quedé impactado ¡IMPACTADO! con los bodegones que traen Vodka Roberto Cavalli o el Humboldt que quedó precioso y montan los mejores amaneceres gaiteros del mundo. ¡Como está bella, mi Caracas! Yo no sé de qué se quejan”, sentenció el ánima de Chávez mientras sonaba su risa “jijiji” en un fantasmal eco.

Fantasma de Chávez: “Epa, esto no estaba tan caro cuando yo me fui”.