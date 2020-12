Joven invierte utilidades en megas para seguir trabajando

Esta mañana Valentina Ragú recibió sus utilidades del año. En bolívares. Para hacer buen uso del nuevo ingreso y evitar que la devaluación destroce lo poco que no ha destrozado la hiperinflación, la joven invirtió el 100% de sus aguinaldos en recargar sus megas para seguir trabajando, ya que su celular es su fuente principal de internet.

Ragú, quien no quiso dar el nombre de la empresa para la que trabaja por miedo a que le cancelen su aumento en el 2023, nos contó más sobre sus acciones financieras: “Mira, yo sé que no debería gastar las utilidades en cosas del trabajo. Debería consentirme con algo de Farmatodo, o de repente media galleta, porque para eso es lo que me rinde, pero ajá. ¿Cómo hago si no internet desde hace un año y los de la oficina no me dan ni un Bam ni alguno de esos cositos? Además, yo los conozco. Seguro me harían recargar el Bam yo misma. No chico, mejor uso esa platica —¿ya te comenté que no es mucho, no?— para recargarme el saldo y poder seguir trabajando. Es una inversión a largo plazo. Piénsalo así: uso todo ese aguinaldo en megas y esos megas me van a permitir seguir trabajando ergo per se seguir generando mi quincena. Mente de tiburón. Hay que ser pilas con el dinero, siempre. Y más si son bolívares, esos hay que invertirlos como sea”, dijo Ragú, momentos antes de recargar y ver que ya las tarifas habían aumentado.