Fallece Herbie desmantelado en estacionamiento judicial

El famoso Volkswagen escarabajo Herbie, reconocido por su extensa carrera en el mundo del entretenimiento como actor, corredor de NASCAR y en ocasiones habitación de motel, lamentablemente falleció la madrugada del día de hoy al ser desmantelado en el estacionamiento judicial del INTT.

Las últimas horas del “cupido motorizado” aún no son del todo claras, pero hasta los momentos se conoce que su destino quedó sellado luego de que aproximadamente a las 2 a.m una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana le encontrase un cargamento de estupefacientes ilegales escondidos en la maletera durante una revisión de cavidades no autorizada. Según reportan testigos, las autoridades ofrecieron dejarlo ir a cambio de una considerable suma de dinero, un pollo en brasa o ‘una vueltica pa’ ve cómo es la vaina’, pero el reconocido Volkswagen Tipo 1 se rehusó. Fue ahí cuando los oficiales decidieron llamar una grúa y llevarlo detenido al estacionamiento judicial, donde se suponía que pasaría al menos una semana por no “colaborar” con los funcionarios.

Lamentablemente, este sería el último sitio que visitaría Herbie, puesto que tan sólo minutos más tarde, un grupo de individuos enmascarados aprovechó la oscuridad de la noche para desvalijarlo y vender sus partes como repuestos a través de Facebook Marketplace, arrebatándole la vida en el proceso.