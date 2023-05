El mandatario nacional y administrador del grupo oficial de fans de Maelo Ruiz en Facebook, Nicolas Maduro, le pidió comprensión a los pensionados ante “tanta quejadera”. El presidente aseguró que en vez de andar exigiendo “salarios dignos boliburgueses”, deberían tener empatía por su situación, puesto que las pensiones están “saliendo directamente de su bolsillo personal”.

Tras perder catorce partidas seguidas de Jenga Con Lingotes, Maduro se dirigió a los jubilados: “Conchale vale, tenganme un poquito de consideración también, ¿ah? Yo con tanto sacrificio que me meto todos los meses en mi cuenta y les hago el favor de pasarles su platica a sus carné de la patria. Ustedes no saben lo difícil que se me hace meterme en el banco a hacerles la transferencia porque siempre se me olvida mi respuesta secreta, de hecho la pregunta secreta es cuál es mi postre favorito y nunca sé porque de verdad todos son mis postres favoritos, pero en fin. Ustedes tienen que dejar de estar quejándose, todo el día un peo, dizque ‘Maduro, dame una casa’, ‘Maduro, dame un trabajo’, ‘Maduro, dame un sueldo mínimo para cumplir todas mis necesidades básicas’. Una quejadera todo el tiempo, cuando la verdad yo saco mi dinero para pagarles sus pensiones, un dinero que puedo estar gastando en otras cosas como un concierto de BackYardigans o tres kilos de helado con tártara“, sentenció Maduro mientras les pedía a los pensionados que por favor se costearan sus propias medicinas.